Una pena: Sergio Agüero sufrió la rotura de meniscos de su rodilla izquierda

Manchester City goleó 5-0 al modesto Burnley por una nueva fecha de la Premier League y se sigue preparando para lo que será su choque de vuelta ante Real Madrid por los octavos de final de la Champions League.

Sin embargo, el resultado de este lunes pasó desapercibido luego que Sergio Agüero tuviera que ser cambiado por una lesión en su rodilla izquierda. Los gestos de dolor del delantero argentino parecían deparar un resultado negativo que lamentablemente se confirmó.

Y es que Leonel del Castillo, padre del atacante de Manchester City, señaló que Agüero sufrió la rotura del menisco externo de su rodilla izquierda y viajará a Barcelona para someterse a una intervención quirúrgica con el doctor Ramon Cugat.

🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over Burnley.



The striker will now travel to Barcelona to see Dr Ramon Cugat for further examination.



Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙



