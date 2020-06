¡You’ll Never Walk Alone! Liverpool campeón después de 30 años de sequía en Inglaterra

Todas las miradas estaban puestas en el Manchester City vs Chelsea y no porque ambos sean grandes en Inglaterra, sino porque si los ‘citizens’ no conseguían la victoria, Liverpool le pondrían fin a una sequía de 30 años sin quedarse con la Liga Inglesa (hoy conocida como Premier League).

Y así ocurrió. Chelsea apuró el trámite y sentenció lo que ya estaba cantado. Venció al City y tras la goleada del Liverpool el último miércoles en Anfield, los de Jurgen Klopp se coronaron como los nuevos campeones de la Premier League.

Premio al mérito para el equipo que supo hacerle frente a Pep Guardiola y sus dirigidos y que, además, ha mostrado fecha a fecha un estilo de juego que muy pocos técnicos pueden lograr en el cual resalta la posesión del balón y la presión al rival.

Incluso, este Liverpool de Jurgen Klopp ya es considerado por muchos, como el mejor campeón de todos los tiempos en Inglaterra. Los 'reds' tiene figuras notables comenzando desde la portería con Alisson, quien es una verdadera seguridad bajo los tres palos y teniendo un central como Van Dijk que es un caudillo.

Pero no solo ello, el crecimiento y la consolidación de Alexander-Arnold y Robertson en las bandas le permite salir jugando limpio a un Liverpool que aplica en el campo de juego todo el pensamiento de su DT alemán.

En el mediocampo, Fabinho en lo suyo al igual que Henderson, mientras que Wijnaldum siendo determinante cada vez que se le necesita y arriba, el tridente Mohamed Salah, Roberto Firmino, y Mané que hacen temblar a cualquier defensa rival.

No cabe duda que Klopp puede estar más que satisfecho con sus dirigidos. Así también lo indican los números de ensueño que ha tenido esta temporada el Liverpool: 28 partidos ganados, dos empatados y tan solo una derrota.

Por último, no se puede dejar de mencionar, otra vez, a Jurgen Klopp, artífice de este equipo 'red'. Desde que llegó hace menos de cinco años, logró que el Liverpool gane la Champions League y la Supercopa tras 14 años de sequía. Pero no solo eso, también obtuvo un Mundial de Clubes y ahora, la Premier League.

Hoy más que nunca, suena el himno en Anfield y en toda Inglaterra... ¡You’ll Never Walk Alone!

Liverpool: conoce el palmarés del nuevo campeón de la Premier League

Estos son los títulos que tiene el Liverpool de Inglaterra.

Palmarés del Liverpool Número de títulos en Premier League 19 títulos del Liverpool 1900-01 1905-06 1921-22 1922-23 1946-47 1963-64 1965-66 1972-73 1975-76 1976-77 1978-79 1979-80 1981-82 1982-83 1983-84 1985-86 1987-88 1989-90 2019-20

