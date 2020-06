Michael Jordan habría influido en el regreso de Arjen Robben

El regreso de Arjen Robben de su retiro futbolístico para defender por una vez más los colores del Groningen, equipo donde debutó a nivel profesional, ha generado la sorpresa de todos los amantes del fútbol, y a la vez ilusiona a los fanáticos del atacante holandés para gozar sus habilidades por última vez.

Sin embargo, una de las preguntas que la gente se hace es la razón que motivó la vuelta de Arjen. Al momento de ser presentado como flamante fichaje de los "granjeros", el ex integrante de la "naranja mecánica" aseguró que su retorno se debe al amor que tiene por el club.

Esta sensación puede ser más que genuina, no obstante, el club holandés habría utilizado a una de las leyendas de la NBA para generar este sentimiento en Robben, Michael Jordan. El ex basquetbolista de los Chicago Bulls vivió una experiencia similar que el jugador de 36 años.

Jordan lo vivió

Según la 'BBC', el Groningen le mostró a Arjen un mes atrás varias escenas de "Air Jordan" en el aclamado documental del Netflix, "The Last Dance". En octubre de 1993, Michael anunció su retiro del baloncesto, ya que no disfrutaba jugar como antes.

Esta decisión no fue permanente, debido a que en marzo de 1995, Jordan confirmó su vuelta a la NBA, consiguiendo tres campeonatos nacional de manera consecutiva. Esto habría hecho que el holandés se sienta identificado con el ex Chicago Bulls.

Arjen defenderá al Groningen por la temporada 2020-2021 y buscará culminar su carrera futbolística brindando un título de la Eredivisie al club que le dio la oportunidad de iniciar una recordada trayectoria en el "deporte rey".

“Inicialmente estamos hablando de un intento de regreso, pero me siento bastante bien y creo que estamos en el camino correcto. Todavía debo dar algunos pasos más, pero tengo un muy buen presentimiento sobre el futuro”, declaró Robben.