Atlético Madrid vs Mallorca EN VIVO vía ESPN 2: a qué hora y dónde ver LaLiga Santander

Atlético Madrid vs Mallorca EN VIVO vía ESPN 2 | este viernes 3 de julio desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la Jornada 34 de LaLiga Santander. El juego también será transmitido por la señal de beIN Sports, ESPN Play, DAZN y Movistar+, mientras que podrás seguir el minuto a minuto en Líbero.pe.

El encuentro se disputará en el Estadio Wanda Metropolitano y contará con el arbitraje de Javier Alberola Rojas. Las posibilidades de lograr el título liguero para el Atlético Madrid en la presente temporada, a pesar que todavía pueden alcanzar matemáticamente al Real Madrid, el líder del certamen.

La irregular campaña del equipo de Diego Simeone en la primera parte pasó factura, pero ha sido un aprendizaje para su renovado plantel y ahora pasas por una racha positiva de resultados. Desde que se reanudó el torneo, ganaron cuatro partidos y empataron en otras dos ocasiones, siempre anotando goles.

Álvaro Morata suma nueve goles y Joao Félix suma seis, siendo los más peligrosos para cualquiere defensa. Además, buscan ser beneficiados por Yannick Carrasco, volante que atraviesa por un gran momento futbolístico. Mallorca será el rival de turno en esta ocasión, club que busca seguir sumando para salir del descenso.

En la última fecha, el equipo recientemente ascendido goleó 5-1 al Celta de Vigo y acortó distancias con el mismo, quedando ahora a cinco puntos. Curiosamente fue el primer triunfo de Mallorca en los seis partidos que lleva desde junio y tiene que mantener el ritmo. Cucho y Lago Junior liderarán en busca del golpe.

Atlético Madrid vs Mallorca: últimos duelos directos por LaLiga

25.09.19: Mallorca 0-2 Atlético Madrid

26.05.13: Atlético Madrid 0-0 Mallorca

06.01.13: Mallorca 1-1 Atlético Madrid

18.03.12: Mallorca 2-1 Atlético Madrid

23.10.11: Atlético Madrid 1-1 Mallorca

Atlético Madrid vs Mallorca: posibles alineciones

Atlético: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Saúl Ñíguez, Thomas; Joao Félix, Marcos Llorente, Koke; y Morata.

Mallorca: Reina; Gámez, Raillo, Sedlar, Pozo; Kubo, Salva Sevilla, Baba, Dani Rodríguez; Cucho y Lago Junior.

¿En qué canales ver el Atlético Madrid vs Mallorca por LaLiga Santander?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN Play Sur

Francia: Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

España: Movistar+, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar Laliga

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

¿A qué hora ver el Atlético Madrid vs Mallorca?

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p. m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

España (Islas Canarias): 9.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Canadá: 3.00 p. m.

Italia: 10.00 p. m.

Francia: 10.00 p. m.

Alemania: 10.00 p. m.

Portugal: 9.00 p. m.

Holanda: 10.00 p. m.

Inglaterra: 9.00 p. m.

Atlético Madrid vs Mallorca EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Atlético Madrid vs Mallorca, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.