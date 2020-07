Manchester City no respetó a Liverpool y le metió cuatro goles [RESUMEN]

En la previa del partido, Liverpool llegaba como el favorito más allá de jugar en cancha de Manchester City por varios motivos: se coronó campeón de la Premier League en la fecha anterior y porque Jürgen Klopp tenía una superioridad sobre Pep Guardiola. Sin embargo, el partido no se dio como se lo esperaban los reds y los ciudadanos terminaron goleando sin problemas.

En los 25, Kevin de Bruyne apareció desde los doce pasos para abrir la cuenta tras un penal cometido por Joe Gomez. Y para varias, diez minutos más tarde, Raheem Sterling aumentó el marcador. Y, antes de irse al descanso, Phil Foden se encargó de convertir el 3-0.

Para el segundo tiempo, se pensó que Liverpool iba a salir dispuesto siquiera a buscar el descuento pero nunca lo encontró y todo lo contrario, Alex Oxlad-Chamberlain anotó en su propio arco, lo que significaba el 4-0 a favor de Manchester City. Es más, al último minuto Riyad Mahrez puso el 5-0, pero el VAR lo anuló.

City vs Liverpool EN VIVO por la Premier League

- Sigue el minuto a minuto del City vs Liverpool en la jornada 32 de la Premier League.

SEGUNDO TIEMPO

90+6' FINAL. MANCHESTER CITY 4-0 LIVERPOOL

90+5' GOL ANULADO POR EL VAR: Riyad Mahrez (Manchester City) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

89' El cuarto árbitro agrega cuatro minutos más antes del final

84' Cambio en Liverpool, entra al campo Takumi Minamino sustituyendo a Sadio Mané

82' Remate de Kevin De Bruyne de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Riyad Mahrez.

79' Cambio en Manchester City, entra al campo Bernardo Silva sustituyendo a Raheem Sterling

76' Cambio en Liverpool, entra al campo Neco Williams sustituyendo a Trent Alexander-Arnold

73' Cambio en Manchester City, entra al campo João Cancelo sustituyendo a Kyle Walker.

69' Phil Foden remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería

65' ¡GOOOOOOOl de MANCHESTER CITY! Sterlin anota su doblete

62' Dos cambios en Liverpool. Klopp saca a Roberto Firmino y Georginio Wijnaldum, entran Divock Origi y Naby Keita

60' Liverpool intenta conseguir el descuento, pero la defensa de Manchester City está bien parado

57' Kyle Walker ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

55' Remate parado por bajo a la izquierda de Phil Foden tras asistencia de Rodrigo

52' Kyle Walker intentó un pase en profundidad pero Kevin De Bruyne estaba en posición adelantada

51' Phil Foden dispara desde el centro del campo y Liverpool se salva del cuarto gol

¡Empieza la parte complementaria! Liverpool intentará remontar el marcador

PRIMER TIEMPO

45+4' Final primera parte, Manchester City 3-0 Liverpool

45' ¡GOOOOOLAZO de MANCHESTER CITY! Phil Foden anota el 3-0 tras espectacular triangulación

40' Benjamin Mendy ha sido amonestado con tarjeta amarilla

38' Livepool se ha visto sorprendido en este primer tiempo y más allá de que tuvo una ocasión clara de gol, no ha respondido a la altura

34' ¡GOOOOOOOl de MANCHESTER CITY! Raheem Sterling anota el segundo

30' Se cumple la primera media hora de juego. Manchester City 1-0 Liverpool

29' Gabriel Jesús amagó dentro del área, pero no pudo definir bien ante la marca de un rival

26' Joseph Gomez había sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso

24' GOOOOOOOOOOOOOL de Manchester City. Kevin de Bruyne abre el marcador con un remate cruzado desde los doce pasos

23' Penal de Gómez contra Sterling

Así fue el pasillo de Manchester City a Liverpo

19' ¡Se salva el City! Remate de Mohamed Salah que se estrella en el palo

17' Kevin De Bruyne intentó un pase en profundidad pero Gabriel Jesus estaba en posición adelantada

14' Phil Foden comete falta sobre Andrew Robertson en la zona defensiva

11' Sadio Mané remata de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería

9' Remate a quema ropa de Kevin de Bruyne, pero la pelota impacta en un jugador de Liverpool y pierde peligro

5' Liverpool presiona arriba para forzar el error en salida del Manchester City

3' ¡Avisa Liverpool! Firmino no pudo definir el primero ante la marca de Ederson

2' Mendy intentó en pase en profundidad para Gabriel Jesús, pero el brasileño estaba en posición adelantada

1' Rueda la pelota en el Etihad Stadiunm. Manchester City 0-0

Alineaciones confirmadas del Manchester City vs Liverpool

M.City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Mendy; Rodri, De Bruyne, Gündogan; Sterling, Foden, Jesus.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Firmino.

City vs Liverpool PREVIA

El Manchester City vs Liverpool paralizará el mundo por todo lo que significa este encuentro, sin embargo, el torneo ya está definido, pues el equipo de Jürgen Klopp se coronó campeón de la Premier League en la fecha pasada y a falta de seis partidos para el final del campeonato inglés.

Manchester City hará el respectivo pasillo al Liverpool, así lo confirmó el propio Pep Guardiola, aunque Jürgen Klopp restó importancia este gesto. Eso sí, el DT de los reds dejó en claro que existe total respeto entre ambos.

"Por supuesto que les vamos a hacer un pasillo de honor. Les recibiremos cuando vengan a nuestra casa y lo haremos porque se lo merecen", dijo Guardiola a lo que Klopp respondió: "Es una tradición inglesa, de la Premier. Es un bonito gesto, pero no lo necesitaríamos… Es un tipo excepcional. Me gusta la familia y le respeto mucho. No tenemos mucho contacto durante la temporada. Es un competidor, quiere ganar y lo acepta cuando pierde. Tuve que aprender más a menudo que él”.

Manchester City vs. Liverpool EN VIVO: formaciones y alineaciones probables

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Mendy, Gundogan, De Bruyne, D. Silva, Sterling, B. Silva, Gabriel Jesús.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnadum, Mané, Salah, Firmino.

¿A qué hora empieza, cuándo juegan y dónde transmiten Manchester City vs. Liverpool?

País Canales TV Horarios del mundo Perú ESPN 2 2:15 p. m. Argentina ESPN 2 4:15 p. m. México Sky Sports 2:15 p. m. España DAZN 9:15 p. m. Colombia ESPN 2 2:15 p. m. Chile ESPN 2 3:15 a. m. Estados Unidos Telemundo 2:15 p. m. Ecuador ESPN 2 2:15 p. m. Uruguay ESPN 2 4:15 p. m. Paraguay ESPN 2 4:15 p. m. Bolivia ESPN 2 3:15 p. m. Venezuela ESPN 2 3:15 p. m. Costa Rica Sky Sports 1:15 p. m. Honduras Sky Sports 1:15 p. m. Panamá Sky Sports 2:15 p. m. Guatemala Sky Sports 1:15 p. m.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO por INTERNET GRATIS?

ESPN Play: Es una aplicación gratuita para usuarios de ESPN en Latinoamérica, con lo cual podrás disfrutar de tus deportes favoritos en vivo, en directo y online desde cualquier dispositivo móvil, tablet y PC.

Bein Sports: Es una cadena de televisión de pago presente varios países de Europa, África, Asia y los Estados Unidos. Se dedica a la transmisión de eventos deportivos como LaLiga, la Copa Libertadores, Ligue 1 de Francia, Superliga de Turquía, entre otros.

Fanatiz USA: Es un servicio de streaming que transmite eventos y canales deportivos vía online, en vivo y VOD. A través de una suscripción mensual podrás acceder al mejor contenido deportivo en tus pantallas y dispositivos favoritos, sin banners ni ads molestos y sin cortes ni interrupciones.

ESPN: transmite miles de horas juego en vivo desde fútbol, boxeo, golf, baloncesto, tenis, rugby, fórmula 1, beisbol, entre otros desportes. Se encuentra disponible en Latinoamérica y los Estados Unidos con diferentes canales. ESPN televisa los partidos de LaLiga Santander, Premier League, Ligue 1, Serie A y otras ligas importantes.

ESPN 2: Es un canal de televisión por suscripción de Latinoamérica, de origen estadounidense que emite contenido deportivo desde fútbol, tenis, baloncesto, rugby, entre otros. Aquí podrás ver los partidos favoritos de los clubes más importantes del mundo como el Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Chelsea, entre otros.

ESPN 3: Canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen estadounidense, lanzado el 14 de noviembre de 2011.

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en PERÚ?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 2:15 p. m. hora de Lima, Perú. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en PERÚ?

El partido se televisa en Perú por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

ESPN 2 en Perú Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Movistar TV (Satélite) Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar TV (Cable) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Claro TV (Cable) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en ESPAÑA?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 9:15 p. m. hora de Madrid, España. La transmisión estará a cargo por el streaming DAZN.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por el servicio streaming DAZN. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League

¿Cómo ver DAZN España? - Móviles a través de la app. - Tablets. - Ordenador. - Smart TV: Apple TV, Android TV, Chromecast y consolas como Xbox One o PlayStation 4.

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en ARGENTINA?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 4:15 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en ARGENTINA?

El partido se televisa en Argentina por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

ESPN 2 en Argentina Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Telecentro (Cable) Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Cable) Canal 23 (Analógico) y Canal 103 (Dig) Supercanal (Cable) Canal 15 (Analófico), 103 (Dig) y 1003 (HD) Dibox (IPTV) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (IPTV) Canal 103 (HD) Claro TV (IPTV) Canal 107 (HD) Movistar TV (IPTV) Canal 201 (HD)

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en MÉXICO?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 2:15 p. m. hora de Ciudad de México, México. La transmisión estará a cargo por los canales de Sky Sports.

¿Qué es y cómo ver Sky Sports EN VIVO Manchester City vs. Liverpool en MÉXICO?

El partido se televisa en México por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

Sky Sports en México Canales TV Sky Sports 1 Canal 501 (SD) y Canal 1501 (HD) Sky Sports 2 Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD) Sky Sports 3 Canal 516 (SD) y Canal 1516 (HD)

¿A qué hora ver Manchester City vs. Liverpool en COLOMBIA?

Manchester City vs. Liverpool se jugará desde las 2:15 p. m. hora de Bogotá, Colombia. La transmisión estará a cargo por los canales ESPN 2 y ESPN Play.

¿Dónde ver Manchester City vs. Liverpool en COLOMBIA?

El partido se televisa en Colombia por los canales ESPN 2 y ESPN Play. Sigue en directo la programación para ver el juego Manchester City vs. Liverpool por Premier League.

ESPN 2 en Colombia Canales TV DirecTV (Satélite) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) Movistar TV (Satélite) Canal 486 (SD) y Canal 886 (HD) Claro TV (Cable) Cable 511 (SD) y Canal 1511 (HD) Claro TV (IPTV) Canal 1511 (HD) Movistar TV (IPTV) Canal 202 (HD)

Tabla de posiciones de la Premier League

Con el Liverpool campeón, así marcha la tabla del fútbol inglés.

Google Maps: Eithad Stadium

El Estadio Ciudad de Mánchester, conocido desde 2011 como Etihad Stadium por razones de patrocinio, ​también conocido como COMS o Eastlands, es un estadio situado en la ciudad de Mánchester, que es el estadio oficial del Manchester City.