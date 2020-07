Roberto Baggio y el penal que marcó toda su carrera con Italia VIDEO]

Para muchos, los penales es uno de los aspectos más sencillos del fútbol, pero en realidad es uno de los más complejos por un conjunto de factores que excede la lógica tradicional.

Un claro ejemplo de ello es lo que le sucedió a Roberto Baggio en la final del Mundial Estados Unidos 1994, hace 26 años cuando, siendo estrella de la recordada Italia, erró el penal decisivo ante Brasil para sorpresa de propios y extraños.

El exfutbolista era el abanderado de aquel conjunto y pieza fundamental —anotó cinco goles—para haber llegado a la finalísima que tuvo que definirse desde los doce pasos tras una igualdad sin goles en el tiempo reglamentario.

Allí, cuando muchos ya estaban celebrando anticipadamente su gol, 'Il Divino' mandó el esférico por encima del travesaño y sentenció el destino de los suyos.

El contraste de emociones fue inevitable: mientras los brasileños no cabían de felicidad por el tetracampeonato, los italianos quedaron helados, sin creer que la gloria se les había escapado de las manos.

No obstante, el más afectado fue —sin duda alguna— Roberto Baggio, quien se quedó cabizbajo, con las manos en la cintura y tratando de buscar respuestas en el punto de penal. Esa imagen quedó grabada en los anales del fútbol.

La palabra de Roberto Baggio

"Muchas veces, cuando me voy a dormir, pienso en ese penal", recordó el exdelantero italiano en el Festival del Deporte de Trento del año pasado. "No fue el golpe decisivo, pero le di el toque de gracia", agregó.

Sin embargo, para Baggio más dolorosa fue su no convocatoria al Mundial Corea-Japón 2002. "Es una herida no cerrada comparable al tiro penal de Pasadena. Tal vez paso por presuntuoso o arrogante, pero creo que al final merecía estar entre los convocados para esa Copa del Mundo. Tuve una operación y regresé después de 77 días en el campo. Me merecía ir allí incluso sin jugar, aparte del hecho de que hubiera jugado", concluyó.

Carrera de Roberto Baggio

El italiano tuvo una reconocida trayectoria en el deporte rey, donde defendió las camisetas del Vicenza, Fiorentina, Juventus, AC Milan, Bologna, Inter de Milán y Brescia. Colgó los botines en 2004.