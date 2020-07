El día que Ronaldo perdió un Mundial, pero ganó la vida [VIDEO]

Hace exactamente 22 años Francia consiguió, de la mano de Zinedine Zidane, su primera Copa del Mundo en 1998. Sin embargo, aquel momento también es recordado por el cuestionable estado de forma de Ronaldo Nazário.

La joven estrella brasileña disputó la final en malas condiciones, ya que un día antes había sufrido una convulsión en su habitación. "Decidí descansar un poco después del almuerzo y lo último que recuerdo es que me iba a acostar. Me fui a la cama, después tuve una convulsión y, cuando me desperté, estaba rodeado otros jugadores y por el doctor Lidio Toledo. Nadie me quería decir qué estaba pasando", reveló el ex futbolista para FourFourTwo.

Los exámenes no mostraron ninguna anomalía y Ronaldo pidió a Mário Zagallo, en ese entonces DT de la 'Canarinha', que lo dejase jugar. Fue titular, aunque tuvo una actuación muy discreta y terminó quedándose con las manos vacías. “Perdimos el Mundial, pero yo gané otra copa, la de la vida", dijo tiempo después.

Médico afirma que Ronaldo sufrió ataque cardíaco

Bruno Caru, afamado cardiólogo que atendió a Ronaldo tras aquel episodio en 1998, contó su versión de los hechos. "Mientras miraba por la tele una carrera de Fórmula 1", comenzó relatando para La Tribu del Calcio de Mediaset.

"Ronaldo estaba en la cama siguiendo una carrera de Fórmula 1 y una inclinación artificial del cuello comprimió el glomus carotídeo, un órgano secretor responsable de regular el ritmo cardíaco y la presión arterial. La frecuencia cardíaca tuvo una caída que le provocó el desmayo y las convulsiones", explicó.

Caru reveló que Roberto Carlos, que compartía habitación con 'El Fenómeno' en la concentración, fue quien avisó a los doctores argumentando que su compañero había sufrido un cuadro epiléptico.

"El jugador fue sometido a varias pruebas, pero como bien sabemos los médicos, un neurólogo no pierde el tiempo a la hora de hacer un electrocardiograma, cosa que hicimos Volpi y yo, cuando Ronaldo regresó de París. Pues bien, el electrocardiograma realizado en el hospital reflejaba un ritmo cardíaco de 18 latidos por minutos, lo que significa que durante ese periodo no había tenido prácticamente ninguna actividad eléctrica ni mecánica en el corazón", precisó.

"Los médicos dieron por bueno que (Ronaldo) había sufrido un ataque epiléptico y se le administró un poderoso medicamento, idóneo para la epilepsia, el utilizado por Marilyn Monroe para suicidarse, y que reduce la actividad cerebral. Eso explica su juego en el partido ante Francia. Y eso explica las imágenes del jugador cayéndose por las escaleras del avión como si estuviera borracho a su llegada a Brasil tras el Mundial", sentenció el doctor.