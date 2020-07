Liverpool vs Chelsea EN VIVO por la jornada 37 de la Premier League: horarios y canales

Liverpool vs Chelsea EN VIVO se enfrentarán este miércoles 22 de julio a las 2:45 p. m. (hora peruana) por la jornada 37 de la Premier League. El cotejo tendrá lugar en Anfield Road y será transmitido por la cadena internacional de ESPN.

Alan Hansen fue el último capitán del Liverpool en levantar el trofeo de la liga hace unos 30 años, incluso antes de que existiera la Premier League. El miércoles Jordan Henderson se convertirá en el décimo capitán del Liverpool en hacerlo.

Agregará su nombre a una ilustre lista que incluye a Hansen, Graeme Souness , Phil Thompson , Emlyn Hughes, Tommy Smith, Ron Yeats, Willie Fagan, Donald McKinlay y Alex Raisbeck.

Será una presentación de trofeos con una diferencia dada la falta de fanáticos en el estadio, con un podio especial que se erigirá en el Klop y el ícono del club, Kenny Dalglish, que se reclutará para entregar las medallas.

"We are lifting it for you – you’ve driven us to achieving this dream. But this club’s values are about taking care of each other and that means supporting us from home and in safe environments." ✊



An important message from our captain... #StaySafe #LFCchampions