Piensa en grande: Leeds United va por el fichaje de Thiago Almada

Piensa en grande. Tras lograr el ascenso a la Premier League, el Leeds United aspira a reforzarse con grandes fichajes en su vuelta a la máxima división del fútbol inglés. En ese sentido, algunos nombres ya suenan en el equipo de Marcelo Bielsa y el que mayor expectativa genera es el de Thiago Almada.

Según medios argentinos, Leeds United se unió a la larga lista de interesados por la última grata aparición del fútbol argentino y le hizo saber a su representante que podría presentar una oferta formal en los próximos días.

Si bien su cláusula es de 22 millones de euros (subirá a 25 el 1 de septiembre), la dirigencia de Vélez Sarsfield admitió la posibilidad que Almada pueda salir por una cifra menor.

"Los hechos marcan que en los últimos tiempos nuestros futbolistas transferidos han sido por buenas cifras. Si vendemos a Thiago, vamos a recibir un dinero por un jugador de élite", aseguró Sergio Rapisarda, presidente del 'Fortín'.

Ahora bien, ¿y qué piensa el jugador? El delantero de Vélez Sarsfield admitió que se enteró del interés del Leeds United por sus amistades y no negó que le gustaría ser dirigido por su compatriota.

"Mis amigos me comentaron el interés de Leeds, no me llego nada concreto. Me gustaría ser dirigido por Bielsa por todo lo que representa", señaló en una entrevista con TyC Sports.

A la espera de la renovación de Marcelo Bielsa, el Leeds United aspira a llegar a un acuerdo con Almada y quedarse con un futbolista que ya ha sido relacionado con varios clubes grandes como Barcelona, Manchester City, Atlético de Madrid y Manchester United.