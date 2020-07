David Villa sobre acusaciones de acoso sexual: “Son completamente falsas”

No han sido los mejores días para David Villa. El ahora ex jugador de fútbol que pasó por la Selección Española, Barcelona, Valencia, entre otros, se encuentra atravesando un momento más que incomodo debido a acusaciones de acoso sexual hacia su persona.

Resulta que en la red social Twitter, una usuaria publicó un mensaje en el cual indica que David Villa muchas veces la tocó indebidamente cuando él era jugador del New York City y ella trabajadora en el mismo club de la MLS.

En cuestión de minutos, el mensaje de la mujer se hizo viral y llegó hasta los medios de comunicación. Ello generó que el propio David Villa se vea en la necesidad de emitir un comunicando negando todos los hechos.

“Son totalmente falsas. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí. Tengo una trayectoria en diferentes clubes y en la selección española en la que he trabajado con más de 1.000 jugadores, auxiliares, empleados, trabajadores del club, muchas mujeres con las que he compartido trabajo y nunca nadie ha tenido una queja mía y yo nunca he tenido una queja de nadie en ningún país”, explicó el ‘Guaje’.

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday.