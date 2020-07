Liverpool: Jürgen Klopp fue elegido como el mejor entrenador de la Premier League

Liverpool no para de cosechar títulos. Y es que luego de ganar la Premier League tras 30 largos años, ahora Jürgen Klopp se coronó como el mejor entrenador de la temporada por su grandioso trabajo al mando del equipo de Anfield.

Este galardón fue otorgado por la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa y el propio Sir Alex Ferguson, cuyo trofeo lleva su nombre, fue el encargado de anunciar al técnico alemán dedicándole unas emotivas palabras y revelando un curioso momento entre ambos.

“Jürgen, fantástico. He hablado del ascenso del Leeds United 16 años después, pero ganar una liga para el Liverpool 30 años después es increíble. Realmente lo merecías, el rendimiento de tu equipo ha sido fantástico", expresó el exentrenador del Manchester United.

𝗕 𝗢 𝗦 𝗦 🤩



Jürgen Klopp has won the @LMA_Managers Manager of the Year award 🏆👏 pic.twitter.com/IE47LUUyyL