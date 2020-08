Miguel Trauco vuelve a ser prioridad para Olympiacos de Grecia

La suerte de Miguel Trauco, en Saint-Étienne, está echada. El entrenador Claude Puel no lo tiene en consideración y evidencia de ello fue su no convocatoria para el primer partido de la temporada 2020/21 en la Ligue 1. Bajo ese escenario, el peruano prácticamente no tiene chances de jugar.

Sin embargo, una luz de esperanza aparece en su horizonte: Olympiacos de Grecia, según el portal Sportime del mismo país, volverá a la carga por los servicios del 'Genio' luego que Zaidu Sanusi —su otra opción para la banda izquierda— terminara marchándose al Oporto de Portugal.

El acuerdo entre el club griego y el lateral de la selección peruana es total desde hace semanas, pero lo que falta es el visto bueno del Saint-Étienne, que se mantiene firme en su postura de solicitar 2.3 millones de dólares.

Por ese motivo, los 'Rojiblancos' no sólo retomarán las negociaciones con sus pares, sino que también estarían dispuestos a mejorar la propuesta inicial para llevarse al subcampeón de la última Copa América.

Los próximos días serán claves para definir el futuro de Miguel Trauco, que espera esta vez poder salir de Francia rumbo a un equipo que siempre lucha el campeonato en su país y constantemente participa en Champions League. ¿Se le cumplirá el deseo?

Miguel Trauco | ¿Hasta cuándo tiene contrato con Saint-Étienne?

El lateral de 28 años llegó a Saint-Étienne en 2019 y firmó contrato hasta junio del 2022. Lleva jugados 24 partidos y un gol anotado.