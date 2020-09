Ivan Rakitic sorprendió al anunciar su retiro de la selección de Croacia

El mediocampista del Sevilla, Ivan Rakitic, ha sorprendido al indicar que su aventura en la selección de Croacia ha terminado: no volverá a representar al conjunto balcánico y así se informó en la cuenta oficial de Twitter.

Se especulaba que Zlatko Dalic, entrenador del cuadro que quedó subcampeón en el Mundial Rusia 2018, podría generar que cambio en la decisión del volante, pero la misma es totalmente irrevocable. ¿Por qué Ivan Rakitic tomó la decisión de alejarse de su selección?

"Decir adiós a la Selección es la decisión más difícil de mi carrera, pero sentí que era el momento en el que tenía que abrirme paso y tomar esa decisión. Disfruté de cada partido que jugué con mi país y los momentos inolvidables de la Copa del Mundo permanecerán entre mis recuerdos favoritos de vida", indicó Rakitic.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj