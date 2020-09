Con Álvaro Morata: los futbolitas que más millones movieron en traspasos

Álvaro Morata vuelve a ser protagonista en un mercado de fichajes. El delantero español salió del Atlético Madrid para ir cedido por una temporada a la Juventus y escaló en la tabla de futbolistas que más dinero han movido entre traspasos y cesiones.

En total, el ariete de 27 años ha generado 189 millones de euros sumando todos sus traspasos. Una impresionante cifra.

En 2014 pidió salir del Real Madrid por la falta de oportunidades y fue prestado a la Juventus a cambio de 20 millones de euros. Eso sí, los merengues se guardaron una opción de recompra por 30 millones que terminaron haciendo efectiva.

No obstante, no pudo triunfar en la capital española y partió a Inglaterra: Chelsea puso sobre la mesa 66 “palos” que inmediatamente fueron aceptados.

En Londres, a pesar de recibir el dorsal número ‘9’, no encontró la regularidad por distintos factores. Salir fue nuevamente su opción elegida y allí llegó Atlético Madrid, que con 7 millones de euros obtuvieron su ficha y se comprometieron a pagar 56 luego de la cesión.

Ese monto lo abonaron no hace mucho, aunque no podrán seguir contando con Álvaro Morata debido a que este solicitó salir porque, según informa la prensa internacional, Diego Simeone no lo coloca en los partidos importantes. La Juventus volvió a decir presente y con 10 millones de euros lo repatrió.

Revisa el Top 5 de futbolistas que más dinero movieron

- Neymar: 310 millones

- Cristiano Ronaldo: 230 miIlones

- Romelu Lukaku: 212.6 millones

- Álvaro Morata: 189 millones

- Ángel Di María: 179 millones

El brasileño se ubica en el primer lugar por los millones que movió cuando pasó del Santos al Barcelona y posteriormente al PSG.