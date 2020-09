Sevilla no pudo con Bayern Munich en la final de la Supercopa de Europa

Bayern Munich necesitó 120 minutos para alzar la Supercopa de España tras vencer en la prórroga a un complicado equipo con el Sevilla. El héroe del partido, como hace unos años atrás, fue Javi Martínez quien anotó el gol del triunfo.

Sevilla había iniciado con todo y encontró rápidamente gol producto de un penal bien cobrado tras uuna falta de David Alaba contra Ivan Rakitic. El encargo de pararse frente a Manuel Neuer, quien fue una de las figuras, fue el argentino Lucas Ocampos que logró anotar el 1-0.

Al inicio del segundo tiempo, Robert Lewandoski anotó el 2-1, pero minutos después, el árbitro recibió un llamado desde el VAR por una posición adelantada del polaco y con ello se anulaba su conquista.

Tras el 1-1 en los 90', el encuentro se tuvo que ir al alague y ahí Bayern Munich sacó a relucir toda su grandeza para anotar el gol de triunfo por medio del español Javi Martínez a los 103'.

Bayern Múnich vs. Sevilla FC : minuto a minuto

ENTRETIEMPO

Final. Bayern Munich campeín de la Supercopa de Europa

120' Robert Lewandowski se falló el tercero para Bayern Munich

110' Solo diez minutos para el final y toto hace undicar que Bayern Munich conquistará la Supercopa de Europa

103' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de Bayern Munich! Javi Martínez anota el segundo para los alemanes

100' No llegan los goles y esto sigue igualado. De persistir el empate, se definirá en penales

94' Nuevo cambio en Sevilla: Se marcha Joan Jordán y entra Franco Vázquez.

92' ¡Ufffffffff! Clara situación de gol para Sevilla, pero Neuer termina de salvar su arco con la punta de su pie derecho

91' ¡Noooooooo! Joan Jordan no pudo definir ante la marca de Sule

SEGUNDO TIEMPO

90+3' Final del partido. Bayern Munich 1-1 Sevilla

89' Se jugarán tres minutos más antes de tocar el pitazo final. De persistir el empate, se jugará dos tiempos suplementarios de 30 minutos

86' Nuevamente tapadón de Manuel Neuer. El arquero del Bayern Munich echa al tiro de esquina al remate de EN Nesyri

74' Bayern Munich está volcado al ataque en busca del segundo gol

70' Sigue igualado el partido: Bayern Munich 1-1 Sevilla

65' Remate de David Alaba que se marcha apenas por encima del arco

62' GOL ANULADO a Bayern Munich por una nueva posición adelantada

56' Dos cambios realiza Julen Lopetegui en Sevilla. Saca a Ivan Rakitic y De Jong para dar lugar a Oliver Torres y En Nesyri

52' ANULADO el gol de Bayern por una clara posición adelantada del palaco

50' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de Bayern Munich! Robert Lewandowski convierte el segundopara los alemanes

45' ¡Tapa Noue! El arquero alemán salva al Bayern Munich al remate de De Jong

PRIMER TIEMPO

45+2' Final del primer tiempo. Bayern Munich vs Sevilla empatan 1-1 con goles de Ocampos y Goretzka

44' El árbitro indica a su asisten que agregue cuatro minutos más antes de irse al descanso

40' Poco más de cinco minutos para el final del primer tiempo, Bayern Munich empata 1-1 con Sevilla

37' Vale recordar que esta final de la Supercopa de Europa cuenta con la presencia de hincas en una aforo reducido

33' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL de Bayern Munich! Leon Goretzk marca el empate

29' Enorme tapada del arquero Bono ante la llegada del goleador polaco Robert Lewandowski

24' A pesar de ir con el marcador en contra, Bayern Munich no se desespera por encontra el empate. Incluso, Lewandowski pide calma a sus compañeros

20' Centro pasado de Kimmich para Niklas Süle, pero la jugada termina en un tiro de esquina para Bayern Munich

17' Se corta el ataque del club alemán por una clara posición adelantada de Robert Lewandowski

12' GOOOOOOOOOOOOL de Sevilla. Sutileza definición del argentino Lucas Ocampos para abrir el marcador

11' Tarjeta amarilla para David Alaba por reclamar al árbitro que no fue penal

10' PENAAAAL para Sevilla por una falta dentro del área contra Rakitic de Alaba

5' Partido entrenatido entre Sevilla y Bayern Munich

- Rueda la pelota en Budapest, Hungría que recibe el Bayern Munich vs Sevilla por la Supercopa de Europa

- El partido inicia a partir de las 2:00 p. m. (hora de México, Perú y Colombia), 4:00 p. m. (hora de Argentina) y 9:00 p. m. (hora de España).

- ¡Atención! Formación confirmada del Bayern Múnich: Manuel Neuer, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Lucas Hernández, David Alaba, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller y Robert Lewandowski.

- Suplentes: Ulreich, Nübel, Javi Martínez, Cuisance, Zirkzee, Jerome Boateng, Alphonse Davies, Corentin Tolisso, Fein, Tillman, Richards y Musiala.

- ¡Atención! Formación confirmada del Sevilla FC: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordán, Campos, Iván Rakitic, Suso y Luuk de Jong.

- Suplentes: Vaclíck, Javi Díaz, Soriano, Pozo, Gómez, Acuña, Gudelj, Óliver, Vázquez, Óscar, Bryan Gil, Munir El Haddadi, En-Nesyru y Fernández.

- El Bayern Múnich lleva 16 partidos fuera de casa en Europa sin perder: 13 victorias y tres empates. En estos encuentros, el club muniqués anotó 49 goles, una media de tres por partidos.

- Thomas Müller y Joshua Kimmich también terminaron entre los 10 primeros del equipo ideal de la UEFA.

- La UEFA también nominó a Hansi-Flick en la lista de mejor Entrenador del Año de la temporada junto a Jürgen Klopp (Liverpool) y Julian Nagelsmann (RB Leipzig).

- Los futbolista del Bayern Múnich, Robert Lewandowski y Manuel Neuer, se encuentran entre los tres nominado al premio Mejor Jugador del Año de la UEFA 2019/2020 junto a Kevin de Bruyne (Manchester City). El resultado se conocerá el próximo 1 de octubre.

- Si se cree en las estadísticas, el Bayern llega a la final como favorito. El campeón de la Liga de Campeones se ha impuesto en seis de las últimas siete finales de la Supercopa. Desde la creación de la Europa League en 2009, solo el Atlético de Madrid ha sido capaz de vencer en la final al ganador de la Champions League (2010, 2012 y 2018). A pesar de eso, el balance habla muy a favor para el vigente campeón de la UCL.

- El entrenador Hansi-Flick ha solicitado a la directiva bávara la contratación de Mario Götze, quien se encuentra como jugador libre tras su paso en el Borussia Dortmund.

- El Bayern Múnich se ha despedido de jugadores importantes como Javi Martínez, Thiago Alcántara, Coutinho e Iván Perisic. El refuerzo especial ha sido el de Leroy Sané, que llega procedente del Manchester City.

- El duelo entre Bayern Múnich y Sevilla se disputará en el estadio Puskás Aréna, Budapest, Hungría.

- El Bayern Múnich viene de ganar la última edición de la Champions League, mientras que el Sevilla FC llega como el vigente campeón de la UEFA Europa League..

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Bayern Múnich y Sevilla por la Supercopa de Europa 2020!

Alineaciones confirmadas: Bayern Múnich vs. Sevilla FC

Bayern Múnich : Manuel Neuer, Niklas Süle, Benjamin Pavard, Joshua Kimmich, Lucas Hernández, David Alaba, Leon Goretzka, Leroy Sané, Thomas Müller y Robert Lewandowski.

Sevilla FC : Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Jordán, Campos, Iván Rakitic, Suso y Luuk de Jong.

Bayern Múnich contra Sevilla

Bayern Munich, campeón de la Champions League, enfrental al Sevilla, campeón de la Europa League en Hungría en la final de la Supercopa de Europa. Ambos equipos llegan tras debutar en sus respectivos torneos. En la Bundesliga, los alemán iniciaron arrolladores tras meterle 8-0 al Schalke, mientras que en LaLiga, los españoles vencieron con los justo 3-2 a Levante.

Sin embargo, este será un partido completamente distinto. el superequipo de Bayern Munich no tiene mayores contrataciones salvo la incorporación de Leroy Sane; sin embargo, también perdió a dos jugadores claves como Thiago Alcántara, quien, se fichó por Liverpool y Coutinho que volvió al Barcelona. El resto del equipo práticamente es el mismo con Robert Lewandowski en la cabeza.

Por su parte, Sevilla llega a este duelo con un refuerzo de lujo. El cuadro español fichó a Ivan Rakitic procedente de Barcelona. Con el croatan intentarán ganar la Supercopa de Europa, aunque saben que será verdaderamente una batalla titánica.

Lopetegui, ilusionado con ganar a Bayern Munich

"Estamos muy satisfecho con cómo han ido los entrenamientos. Nos hemos ganado el derecho a jugar este partido. Afrontamos el partido con naturalidad y mucha ilusión. Nos mueve la ilusión, con la enjundia y nivel del actual Bayern. Nos tiene que motivar e ilusionar y crecer en todos los sentidos", precisó Julen Lopetegui en la previa del partido.

“Por supuesto que nos han advertido, ganó la Europa League. El Sevilla juega un buen fútbol. Al final, tenemos que recurrir a nuestra mejor versión para traer a casa otra copa, un trofeo que aún no he ganado. No importa cómo lo llames después del triplete, lo principal es que el título llegue a Múnich”, dijo Serge Gnabry.

Alineaciones probables: Bayern Múnich vs. Sevilla

Bayern Múnich: Neuer, Pavard, Sule, Alaba, Davies, Goretzka, Kimmich, Sané, Muller, Gnabry, Lewandowski.

Sevilla: Bono, Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero, Fernando, Rakitic, Jordán, Ocampos, Suso, De Jong.

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.