Fichaje de Robinho provoca que un sponsor rompa su contrato con el Santos

El fichaje de Robinho le puede costar muy caro al Santos. El club brasileño apostó fuerte por la vuelta de uno sus hijos pródigos, sin embargo, sus patrocinadores le están comenzando a dar la espalda al 'Peixe'.

A Orthopride, empresa dedicada a la ortodoncia estética, rescindió el contrato que le unía al Santos para no guardar relación alguna con Robinho, condenado a nueve años de cárcel por una violación en grupo a una mujer, un suceso ocurrido en Italia en el 2013.

"Tenemos un gran respeto por la historia de Santos. Pero en este momento decidimos romper el contrato de patrocinio. Nuestro público es mayoritariamente femenino y, en respeto a las mujeres que consumen nuestros productos, tenemos que tomar esta decisión. Queremos dejar claro que no fuimos informados previamente de la contratación de Robinho, la noticia nos pilló por sorpresa el fin de semana", aseguró Richard Adam, director de operaciones de la empresa, a 'Globo Esporte'.

De acuerdo al mismo medio brasileño, ningún sponsor del Santos fue informado sobre las negociaciones con Robinho y ahora todos quieren una explicación sobre la situación jurídica del exjugador del Real Madrid debido a que todas las marcas quedan asociadas a un futbolista que vuelve a Brasil para evitar la cárcel.

Patrocinadores del Santos como Umbro Brasil y Tekbond han declarado públicamente repudiar cualquier tipo de violencia e incluso han manifestado su preocupación al club paulista.

La palabra de la defensa de Robinho

Ante la ola de críticas tras su fichaje por el Santos, los abogados del jugador insistieron que el veterano de 36 años es "un hombre libre" pese a ser condenado en primera instancia. "Nunca fue sometido a restricción alguna de su libertad personal, como medida cautelar por parte de las autoridades judiciales ya que no había peligro de fuga alguna", aseguraron.

Robinho, una oportunidad para Santos

A días de ser condenado por la FIFA con la imposibilidad de fichar por un tiempo indeterminado, el Santos apostó por la vuelta del exseleccionado brasileño para sumar variantes en su plantilla y no sufrir tanto durante el tiempo que no pueda realizar contrataciones. El club paulista será sancionado por no pagar los traspasos de Yeferson Soteldo y Felipe Aguilar a Huachipato y Atlético Nacional, respectivamente.