José Mourinho sobre Gareth Bale: “Un jugador cambia, no solo a mejor o a peor”

La Premier League fue la primera casa de Gareth Bale y el Tottenham donde se terminó de consolidar. El atacante galés regresó al club de Londres luego de 7 años y ha generado gran expectativa por lo que pueda rendir, aunque José Mourinho, su ahora entrenador, ha intentado bajar las revoluciones respecto a la estrella.

En particular, el técnico portugués quiere tener mesura en cuanto a las cosas que su equipo pueda ganar con la presencia de Bale en ofensiva, teniendo en cuenta que sus características han cambiado desde que 2013 a la actualidad. En ese lapso de tiempo brilló a lo grande, pero todos cambian, según indica ‘The Special One’.

“Ningún futbolista es igual tras semejante lapso de tiempo. De 2013 a 2020, estamos hablando de siete años, no sólo de siete meses”, explicó José Mourinho en conferencia de prensa previa al inicio de la fase de grupos de la Europa League. Debido a sus últimas temporadas, tal vez el despliegue físico de Gareth Bale no sea el mismo.

No obstante, el experimentado entrenador dejó en claro que no solo se trata del galés, sino que hace la precisión a nivel general. “Para cualquier jugador del mundo, en 7 años, va a cambiar. No solo se trata de si es mejor o peor. Es una evolución en sus cualidades, estilo, posición”, resaltó el DT del Tottenham.

El debut amargo de Gareth Bale

A pesar de que fue confirmado como nueva incorporación del Tottenham hace varias semanas, recién pudo jugar el último domingo, tras superar una lesión que lo afectó durante la pretemporada en España. Gareth Bale ingresó a los 72 minutos de juego del duelo ante el West Ham por la Premier League. Iban ganando por 3-0.

El exjugador del Real Madrid pudo sentenciar el partido luego de una gran acción individual, pero le faltó un poco de precisión. El lamento fue mayor cuando West Ham reaccionó en la parte final y anotó tres goles en los últimos 8 minutos para llevarse el empate. Gareth Bale pasó por un amargo momento, pero tendrá revancha.