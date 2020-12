'Nolito' halagó a Renato Tapia: "Es un gran futbolista. Su rendimiento está siendo espectacular"

Renato Tapia es un importante pilar en el mediocampo del Celta de Vigo en la liga española. En ese sentido, su compañero de equipo Manuel Agudo o más conocido como 'Nolito' lo elogió por su trabajo en la cancha.

"No lo conocía cuando el club lo fichó, la verdad. Pero uno se fija en los entrenamientos y desde el inicio me he dado cuenta de que es un gran futbolista y así lo está demostrando en cada partido. Su rendimiento está siendo espectacular, ojalá siga así porque se está saliendo", declaró para Efe.

El delantero resaltó las virtudes de nuestro compatriota. "Es un jugador muy importante para el equipo, está recuperando muchísimos balones pero también filtrando balones a los jugadores de ataque. Ojalá siga a este nivel o vaya incluso a más porque eso será muy bueno para el grupo", explicó.

(Foto: Celta de Vigo Facebook)

Tapia llegó al equipo español a mitad de este año y junto a sus compañeros han ganando los últimos cuatro partidos. El Celta mostró una gran recuperación desde la llegada del entrenador argentino Eduardo Coudet.

Respecto a ello, 'Nolito' mencionó que deben continuar mejorando. "Ahora estamos en un buen momento pero no podemos aflojar, tenemos que seguir en esta línea de crecimiento porque ni antes éramos tan malos ni ahora somos el Bayer de Múnich", agregó.