Liverpool vs West Bromwich EN VIVO vía ESPN 2: 1-0, 2T por fecha 15 de Premier League

Liverpool vs West Bromwich EN VIVO se enfrentarán este domingo 27 de diciembre por la jornada 15 de la Premier League. El partido está fijado para las 11:30 horas en el Estadio Anfield Road.

Liverpool vs. West Bromwich : en directo

PRIMER TIEMPO

- 17' Tiro de esquina que lo ejecuta Salah y nadie llega a conectar.

- 15' Control absoluto del local. En los próximos minutos podría llegar el segundo.

- 11' ¡GOOOOOOOOOOL DEL LIBERPOOL! Gran control de Mané para definir con tranquilidad y poner el primero a favor de los 'reds'.

- 8' Sigue llegando constantemente los 'reds'. Por ahora, sin peligro.

- 7' Por ahora, resiste bien la visita.

- 5' Remate desviado de Fabinho.

- 5' Salah casi anota el primero. No llegó a convertir el egipcio. Seguimos sin goles.

- 3' Buena llegada del local con Robertson, pero nadie llega a conectar.

- 2' Salió con todo el Liverpool.

- 1' Arrancó el partido en Anfield.

- El encuentro arranca en breve.

- Salen los equipos al campo de juego de Anfield para el inicio del partido.

Sigue en directo el partido de hoy Liverpool vs West Bromwich por la fecha 15 de la Premier League.

Liverpool vs. West Bromwich : alineaciones confirmadas

XI Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Jones; Salah, Mané, Firmino.

XI West Bromwich: Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs; Sawyers; Gallagher, Robinson, Phillips, Grant, Diangana; Grant.

Liverpool vs. West Bromwich : previa

El entrenador de los 'Reds', Jurgen Klopp, sabe perfectamente que para mantener el liderato, sin tener la complicación de ser arrebatado por uno de sus escoltas, deberá de vencer a sus respectivos rivales.

No obstante, no todo parece ser felicidad en Anfield y es que el estratega alemán se mostró enfático para referirse a la continuidad de Mohamed Salah, delantero egipcio que tiene pretendientes para el próximo mercado de fichajes.

"Creo que la única razón para dejar Liverpool en este momento es el clima. ¿Qué otra razón podría haber?", declaró en conferencia de prensa. "Éste es uno de los clubes más grandes del mundo, pagamos buen dinero, tenemos un estadio sensacional con una afición excepcional".

"No se puede obligar a la gente a quedarse, eso es todo. Hacemos cambios y traemos jugadores y si un jugador quiere irse, entonces, no podemos, probablemente no lo retengamos; es sólo que no entendería por qué alguien querría irse", agregó.

Como se recuerda, Mohamed Salah no inició las acciones en la abrumadora goleada que ejecutó Liverpool sobre Crystal Palace. Recién, en la etapa complementaria, se destinó su ingreso y con ello anotar un doblete.

"Mo es un jugador muy importante para mí, obviamente, pero esta historia no lo es. Si le preguntas a cualquier jugador del mundo que no esté jugando en el Barcelona o el Real Madrid si se imagina jugando allí algún día y te responde: 'No, el futbol español no es para mí', ¿por qué diría eso?", concluyó.

Liverpool vs West Bromwich: Probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Keita, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

DT: Jurgen Klopp.

West Bromwich: Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs; Sawyers; Phillips, Pereira, Gallagher, Diangana; Grant.

DT: Sam Allardyce.

Horarios para ver Liverpool vs West Bromwich en directo por la Premier League

Perú – 11:30 horas

Colombia – 11:30 horas

México – 11:30 horas

Uruguay – 13:30 horas

Argentina – 13:30 horas

Estados Unidos – 13:30 horas

España – 20:30 horas

Francia – 20:30 horas

Chile – 13:30 horas

Ecuador – 11:30 horas

Costa Rica – 12:30 horas

Alemania – 20:30 horas

Bolivia – 12:30 horas

Liverpool vs West Bromwich: ficha previa del partido

Liverpool vs West Bromwich - fecha 15 - Premier League 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 26 de diciembre 2. ¿En qué lugar? Anfield Road. 3. ¿A qué hora ver? 20:00 h (ESP); 11:30 h (PER); 13:30 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? ESPN 2

Perú – ESPN 2

Colombia – ESPN 2

México – ESPN 2

Uruguay – ESPN 2

Argentina – ESPN 2

Estados Unidos – FOX Soccer

Chile – ESPN 2

Ecuador – ESPN 2

Costa Rica – ESPN 2

Bolivia – ESPN 2

