Martín Liberman estalla en redes sociales por meme suyo sobre Alianza Lima – FOTO

El último miércoles estuvo más que movido en el fútbol peruano ya que se conoció el fallo del TAS que permitió que Alianza Lima no pierda la categoría y se mantenga en la máxima élite del fútbol peruano (Liga 1).

Sin embargo, tras conocerse la noticia, diversas personalidades ligadas al balompié salieron a dar su punto de vista sobre lo acontecido con Alianza Lima. Además, empezó a circular una imagen que tiene como protagonista nada menos que a Martín Liberman.

Según la foto, el reconocido periodista argentino habría tenido duras declaraciones contra el TAS y Alianza Lima. “Qué les pasa por la cabeza a los del TAS. Un equipo irregular que perdió la categoría en la cancha, el equipo más goleado de la Copa Libertadores…”, habría declarado Liberman.

Luego, se añade lo siguiente: “Un equipo que es una vergüenza para el Perú, se quede en Primera, es una falta de respeto para el ámbito futbolístico. Ya era vergüenza sudamericana y ahora es mundial".

Debido a lo fuerte del mensaje, en cuestión de minutos se hizo viral en redes sociales. Al respecto y enterado de lo ocurrido, el mismo Martín Liberman usó su cuenta de Twitter para aclarar las cosas.

“Se me atribuyen declaraciones falsas sobre el tema de Alianza Lima. Es todo mentira. No opiné del tema y no lo conozco para opinar. Saludos a todos los peruanos” fue lo que escribió el periodista de la cadena Fox Sports.

Como se recuerda, Alianza Lima descendió en la última fecha del Clausura al caer 2-0 contra Sport Huancayo. Sin embargo, los dirigentes ‘blanquiazules’ recurrieron al TAS (tras el fallo de la Comisión Licencias), regresando a Primera luego de la resta de dos puntos a Carlos Stein.