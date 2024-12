Christian Eriksen fue operado con éxito tras sufrir ataque al corazón

Tras el desplome de Christian Eriksen que paralizó a todo el mundo, todo el entorno del mediocampista busca la forma de que el lamentable evento que vivió en el debut de Dinamarca por la Eurocopa no vuelva a suceder, razón por la cual se le realizó con éxito una operación.

“Es algo que siempre llevo conmigo, está ahí y no lo olvido, me hace ver las cosas de manera diferente. El fútbol es importante, pero no es lo más importante. Hay cosas en la vida más allá del fútbol”, declaró en ese momento Blind para ‘De Telegraaf’. El defensor viene de jugar las dos jornadas de la Eurocopa con la ‘Naranja Mecánica’.