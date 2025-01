Serie A: Gianluca Lapadula ingresó en la órbita del Udinese Calcio

"Intentaremos traer a Udine a alguien que no le haga arrepentirse", apuntó Pierpaolo Marino en declaraciones exclusivas a Radio Marte. Inmediatamente después, fue consultado por el ariete del Benevento Calcio de la Serie B de Italia. "¿Lapadula? No podemos hablar de todos los jugadores, no lo haría. no voy a entrar en nombres particulares. No sé si todos los nuevos entrenadores se divertirán (con ello), ciertamente traerán nuevos estímulos y nuevos aspectos tácticos".