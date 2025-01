Ancelotti no fue la primera opción: Allegri confesó que rechazó al Real Madrid

Si bien el experimentado DT de 53 años habló del plantel de la Juventus y sus objetivos para esta temporada que se viene en Europa , también se animó a responder sobre si estuvo cerca de llegar al Real Madrid o no.

El mismo técnico de la ‘Vecchia Signora’ se encargó de disipar las dudas y hasta dio detalles de lo ocurrido con la dirigencia ‘merengue’ reconociendo que sí pudo ser el reemplazo de Zidane, quien decidió no continuar al mando del equipo.

“¿Rechacé una propuesta del Real Madrid para ser el nuevo entrenador? Sí", fue lo primero que dijo Allegri . Además, el entrenador italiano no dejó el tema allí y también aprovechó para agradecer por el interés mostrado en su persona.

“Tengo que dar las gracias al Madrid y al presidente (Florentino Pérez) por la oportunidad que me dio. Reflexioné sobre ello y elegí a la Juventus. Fue un gesto de amor a un club que me ha dado mucho y al que me divierte entrenar”, sentenció Allegri.