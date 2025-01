Cristiano Ronaldo no juega hoy con Juventus amistoso contra Monza

Ronaldo en casa. Esta tarde no habrá Cristiano en la ciudad de Monza, en Lombardía, en el segundo amistoso de verano de la 'nueva' Juventus de Allegri . Según la prensa italiana, las intenciones de Massimiliano son salvar al crack portugués, que regresó el lunes para entrenar junto al primer gran contingente de veteranos de la Eurocopa 2021.

El mercado, al menos oficialmente, no debería ser una razón. El Paris Saint Germain (PSG) no parece ser el causante de la decisión. El objetivo es simplemente llevar gradualmente el físico de 'CR7' a plena capacidad. No obstante, cabe resaltar que el luso se presentó como se esperaba: en perfecto estado de forma, por lo que podría ser de la partida en el Trofeo Joan Gamper contra el Barcelona del argentino Sergio Agüero previsto para el próximo domingo en el Estadio Johan Cruyff, ubicado en la Ciudad Condal, España, a partir de las 14:30 (hora peruana).