Real Madrid: la joya japonesa Takefusa Kubo es nuevamente prestado

Real Madrid con Carlo Ancelotti en el banquillo decidió no contar con Takefusa Kubo para la temporada 2021/22 y lo cedió nuevamente al club Mallorca que disputará la primera división del fútbol español. El talento de 20 años que llega de disputar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 deberá unirse a su nuevo club en el que jugará por toda la temporada.

El japonés Kubo llegó al Real Madrid en el 2019 pero no ha disputado partido oficial alguno con el club, más bien ha estado en permanente estado de préstamos. Apenas ha jugado algunos amistosos pero no más. Estas prácticas no son exclusivas de Real Madrid, pues son estrategias que utilizan ciertos clubes para posicionarse en países lejanos, en este caso Japón.