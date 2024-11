Cristiano Ronaldo es baja confirmada para enfrentar a Empoli FC

A vísperas de enfrentar a Empoli y estrenarse esta nueva temporada de la Serie A en el Allianz Stadium, Juventus no contará con su figura estelar, el portugués Cristiano Ronaldo , pues manifestó al entrenador Massimiliano Allegri su intención de dejar la 'Vecchia Signora'.

Este viernes, Allegri ha confirmado que Ronaldo ya no continuará más en el club turinés a fin de emprender una nueva aventura, aparentemente, en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra o el PSG de la Liga 1 de Francia. A estas horas, todo indicaría que formará parte de los 'Ciudadanos' este temporada, según la prensa internacional.

"Ayer Cristiano me dijo que no tenía más intenciones de jugar en la Juventus. Por ese motivo no estará citado para mañana. Las cosas cambian, así es la vida. La Juventus sigue, que es lo más importante. Cristiano hizo su aporte, y ahora se va y la vida continúa. Hay que agradecerle por lo que nos dio, y por el ejemplo que brindó a los más jóvenes. Pero como dije, tenemos que seguir…", apuntó Allegri en plena conferencia de prensa.