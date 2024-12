¿Se va? Los candidatos al banquillo del Manchester United.

Las críticas hacia Ole Gunnar Solskjaer no cesan. De los últimos 24 puntos disputados por Premier League, el Manchester United tan solo a conseguido 14 y se ubica en la 5 posición. Por si fuese poco, quedaron eliminados de la Carabao Cupa a manos del West Ham y en su debut en la Champions League cayeron 2-1 ante el Young Boys.

Los 'pesos pesados' en el Manchester United se encuentran disconforme con la gestión de Ole Gunnar Solskjaer en el equipo. Según The Telegraph, Cristiano Ronaldo y Paul Pogba serían los más incómodos. El delantero 'luso' y el volante 'galo' no arrancaron e ingresaron en el complemento frente a Everton, acción que no gustó para nada en el seno del grupo.