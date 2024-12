Gonzalo Higuaín piensa en retirarse del fútbol profesional dentro de muy poco tiempo. El goleador argentino está viviendo sus últimos años Inter de Miami , club de la MLS que es dirigido por su ex compañero en el Real Madrid , David Beckham . Su alto salario y su mal estado físico son los principales motores para que tome esta dura decisión.

Si bien la vuelta del 'Pipita' a River Plate es un deseo de los hinchas, no solo porque revalorizaría la calidad de la Liga Profesional Argentina, sino también porque fue el club que lo vio nacer en su carrera deportiva. Esta posibilidad pasó por mente del ex seleccionado argentino, pero físicamente no se encuentra bien y esa razón lo pone en aprieto.