Rudiger aclara su futuro tras el interés del Real Madrid

"Estoy feliz aquí, la gente puede ver que soy feliz. Hablaré con el club sobre mi situación contractual, ya dije que después de la Eurocopa habría conversaciones y las ha habido entre Marina Granovskaia y mi agente. Las especulaciones no son mis amigas, yo me centro en lo que estoy haciendo", declaró Rudiger en 'The Guardian'.

Así mismo, el '2' del Chelsea no dudó en agradecer la labor de su entrenador Thomas Tuchel, quien le ha dado "una nueva vida". "Él no me dijo que fuera la voz cantante del vestuario porque yo no soy así, a mí me gusta demostrarlo todo en el campo. Me dijo lo que esperaba de mí, mis cualidades naturales: ser agresivo y ser un líder".