Always Ready vs Guabira por Liga Boliviana 2021: fecha, hora y canal

MIRA EL PARTIDO POR LA LIGA BOLIVIANA 2021, Always Ready vs Guabira , disfrútalo ONLINE TV, EN VIVO y EN DIRECTO este sábado 27 de noviembre (14:00 horas de Perú, 15:00 horas de BOlivia) en el estadio Municipal del Alto. Puedes disfrutarlo por las pantallas de TiGO Sports Bolivia. Además, puedes seguir todas las incidencias y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del portal del diario Libero.pe.

Always Ready es el escolta de The Strongest en la Liga Boliviana 2021 en 27 fechas jugadas. El equipo de la franja suma 54 puntos y está a 5 del líder con un partido más. Ahora de local quiere aprovechar su condición para superar a Guabira que no llega en buen momento.