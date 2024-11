Gianluca Lapadula reveló que Alessandro Del Piero es su ídolo: "Fue mi inspiración"

"Yo nací en Torino y vi de muy cerca el estadio de la Juventus; siempre me encantó Del Piero, él fue mi inspiración", contó Gianluca en Al Ángulo.

"Yo he tenido muchos delanteros a mi lado, donde he tenido una buena sintonía, un buen contacto, pero la verdad con Cueva, con Carrillo o con Ruidíaz, me llevo muy bien, dentro y fuera del campo", indicó el atacante nacional.