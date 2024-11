Dulanto desea eliminar al Barcelona de la Europa League: "Me gusta lo complicado"

Por ello, el zaguero nacional fue consultado sobre el rival que quisiera enfrentar en este certamen, a lo que no dudo en apuntar que deseaba enfrentar a la escuadra dirigida por Xavi Hernández.

"En la Europa League, me gustaría que me toque con el Barcelona. Me gusta lo complicado", fue la contundente respuesta del defensor nacional en una entrevista a DirecTV Sports.