Mauro Icardi encabeza la lista de salidas del PSG en el mercado de enero

Y es que en un plantel de una existe una constelación de estrellas, no hay espacio de brillar para todos, incluso más de un nombre importante como Rafinha Alcántara se quedó fuera de la inscripción para la fase de grupos de la Champions League.

De hecho el brasileño es fijo en la nómina de salidas, junto a Mauro Icardi. El ex Inter de Milan no ha demostrado el mismo nivel que tuvo en Italia y, actualmente por detrás de Neymar, Mbappé y Messi, no tiene espacio para seguir jugando.