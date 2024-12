De ser lavaplatos a representar a Zlatan, Haaland y Pogba

Carmine Raiola, su nombre de pila, nació el 4 de noviembre de 1967 en Nocera Inferiore, una ciudad a kilómetros de Nápoles. No obstante, se crió desde pequeño en Países Bajos, en la ciudad de Haarlem, a donde llego cuando tenía apenas un año. Su padre, que era mecánico, juntó sus ahorros y abrió una pizzería, a la que bautizó Napoli.

En dicho local, y cuando ya era adolescente, Mino empezó a trabajar. "Mi papá trabajaba 18 o 20 horas al día. Con 11 o 12 años me fui a trabajar con él. Él estaba en la cocina, así que... ¿qué podía hacer? Podía lavar los platos. Ya mí todavía me gusta lavar los platos. Me da una especie de paz limpiar cosas, ves el resultado inmediato de tu trabajo”, contó hace un tiempo Raiola en una entrevista.