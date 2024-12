Romelu Lukaku se queda tras pedir perdón a todo Chelsea FC

Hace dos semanas Lukaku confesó que no estaba a gusto en Chelsea FC y que quería retornar a Inter de Milán, la relación con Thomas Tüchel no es de las mejores y no se adaptaba al estilo de juego. Esto encendió las alarmas en el club y el DT alemán tomó la decisión más sensata de apartarlo para evitar más problemas, al menos hasta encontrar solución.