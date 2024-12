¡No lo quieren! Un grupo de hinchas de Inter de Milán no quiere la vuelta de Lukaku

Ni perdón ni olvido. Romero Lukaku ha siso tendencia en los últimos días a raíz de unas declaraciones en la que indicaba que no se siente cómodo en Chelsea y desea regresar a Inter de Milán .

Sin embargo, la noticia no ha caído del todo bien para los hinchas del conjunto italiano. “No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que Thomas Tuchel eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. Mi partida no debió ocurrir de esta forma espero volver a jugar allí (Inter de Milán)” aseguró Lukaku en entrevista con Sky Sports.