Éric Cantona lanza dura crítica a la FIFA y el Mundial Qatar 2022

Quedan poco más de 10 meses para la Copa del Mundo Qatar 2022 que inicia el próximo 21 de noviembre y ya hay quienes no están a favor del torneo, uno de ellos es el ex Manchester United Éric Cantona quien se ha mostrado en contra del torneo que atenta contra el ser humano.

En una entrevista con Sportmail el francés que jugó por su selección así como por Manchester United mostró rechazo por esta Copa del Mundo llena de polémicas que terminará celebrándose en el Medio Oriente: "Para ser honesto, no veré la próxima Copa del Mundo, porque no lo es para mí. No estoy en contra de que se celebre en lugares donde el fútbol se promocione, como ocurrió en Sudáfrica y en Estados Unidos, pero Qatar no es un país de fútbol."