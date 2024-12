Erling Haaland y su tensa relación con Borussia Dortmund: ¿Se va de inmediato?

Hans-Joachim Watzke, CEO de Borussia Dortmund, salió a hablar fuerte tras las declaraciones del delantero, en pocas palabras salió a desmentir: "La verdad es que nos sorprendió esa declaración porque aun no habíamos hablado con él. Decir que el Dortmund le daría un ultimátum a Haaland es un gilipollez. No hay una fecha límite" . Esto pone en aprietos a Erling Haaland que habló fuerte hace ya algunas semanas.

Esta no es la primera vez que Haaland sale hablar y ser cuestionado por el club alemán, hace poco el secretario del equipo: "No hay nada nuevo, no hay conversaciones. Me sorprendieron las declaraciones de Erling", sostuvo Sebastian Kehl. "Hablaré con él, le preguntaré por qué da una entrevista así después de un partido que ganamos 5-1. No hemos ejercido ninguna presión", agregó.