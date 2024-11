Carlo Ancelotti tras goleada del Barcelona: "Le he dicho a mis jugadores que la culpa es mía"

Carlo Ancelotti fue claro en cuanto al desempeño de su equipo que no tuvo a Karim Benzema ni Mendy. "Hemos empezado con un uno contra uno atrás, pero no era la noche. Lo sentimos por la afición y tenemos que mirar adelante. He intentado apretar más arriba y no ha salido. Es mi culpa", declaró en conferencia de prensa.