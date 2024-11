¡Sigue en la lucha! Portugal ganó 3-1 a Turquía y busca clasificar a Qatar 2022

Sigue el repechaje EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO . Momento clave para Cristiano Ronaldo en esta recta final para conocer a los clasificados a Qatar 2022. Luego del cambio de formato en UEFA, el Repechaje al Mundial de Qatar inicia HOY, jueves 24 de marzo , con uno de los partidos más atractivos que habrán en las llaves como el Portugal ante Turquía en el Estadio do Dragao .

Portugal vs. Turquía EN VIVO (12:11 horas de Lima) : Cristiano Ronaldo reconoció que el camino hacia la final del Mundial 2022 "no será fácil" pero aseguró que la selección lusa de fútbol luchará "para colocar a Portugal" en su "debido lugar".

"Sabemos que el camino no será fácil, tenemos el máximo respeto por los adversarios a los que nos vamos a enfrentar y que comparten nuestro objetivo", alegó el delantero en una publicación en Instagram, donde aseguró estar enfocado totalmente en el campeonato.

Portugal vs. Turquía EN VIVO (12:00 horas de Lima): Portugal se enfrentará este jueves a Turquía en su primer encuentro de la repesca en el Estadio do Dragão de Oporto, una eliminatoria a partido único que no quita la esperanza a los lusos.