Emelec convocó a jugador de la Sub-15 para enfrentar a Alianza Lima en la Tarde Blanquiazul

Los convocados de Emelec para enfrentar a Alianza Lima

"La pretemporada fue muy bueno, nos estamos preparando para los partidos que viene. El grupo siempre me apoyó, me piden que siga para adelante, con confianza. El profesor me pide que entrene con confianza, sin miedo. Que remate, encare y busque el gol", expresó Fragozo a los medios de comunicación.