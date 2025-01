Millonarios vs. Melgar EN VIVO vía Disney Plus: hora y dónde ver amistoso por Serie Colombia

Las emociones de la Serie Colombia 2025 continúan este jueves 16 de enero con el vibrante partido amistoso entre Millonarios vs. Melga r desde el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' de Bogotá, a partir de las 19:00 horas de Colombia y Perú , con transmisión EN VIVO por Disney Plus . Conoce todos los detalles del segundo cotejo de preparación de los arequipeños.

FBC Melgar no pudo comenzar de mejor manera su gira por tierras cafeteras que con un sorpresivo triunfo sobre el último finalista de la Copa Colombia 2024, América de Cali , al que deblegó en la capital colombiana por 2-0 con una actuación destacada en todas sus líneas. Kenji Cabrera y Cristian Bordahacar marcaron los tantos del 'Dominó'.

Para este nuevo enfrentamiento de preparación, el DT Waltar Ribonneto buscará darle oportunidad a todos sus jugadores para comenzar a definir el once base con el que afrontarán la Liga 1 y la fase 2 de la Copa Libertadores. Es preciso señalar que la única baja que presenta el estratega argentino es la del delantero Facundo Castro , quien no va a ser arriegado tras sufrir un golpe en un choque contra La Equidad a puertas cerradas previo a su debut en el torneo amistoso.

Melgar quiere seguir dando pasos de gigante y buscará vencer a Millonarios de visita. Foto: FBC Melgar

A diferencia del cuadro peruano, Millonarios FC recién tendrá su primera prueba de preparación del 2025. Los 'Embajadores' han comenzado la pretemporada con la particularidad que hasta el momento no han concretado la llegada de refuerzos y además han perdido a tres futbolistas importantes en el esquema del año anterior, como lo son Omar Bertel, Juan José Ramíres y José Largacha.

Además de ello, la continuidad de Radamel Falcao García aún no se define y siguen negociando para retenerlo en el equipo. Sin embargo, los dirigidos por David González esperan que estos problemas no afecten en el rendimiento del plantel y saldrán a buscar un triunfo que les permita ilusionarse de cara al inicio de las competencias oficiales.

Millonarios tendrá su primer amistoso de pretemporada contra Melgar de Arequipa. Foto: Milllonarios

Si quieres ver todas las incidencias de la primera contienda amistosa de la historia entre los equipos de Millonarios vs. Melgar, válido por la Serie Colombia 2025, es preciso señalar que este no será transmitido por televisión, pero sí EN VIVO vía streaming por la plataforma Disney Plus en toda Sudamérica.