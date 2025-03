¿Vuelve al Perú? Este sería el nuevo equipo que dirigiría Mauricio Larriera, ex DT de Alianza

Y es que muchos recuerdan al ex entrenador del elenco blanquiazul en la temporada 2023 cuando perdió la opción del tricampeonato ante Universitario de Deportes en Matute. Por ello, las noticias sobre el estratega uruguayo no pasan desapercibidas, como fue en esta ocasión.

Mauricio Larriera ya tendría nuevo equipo | Foto: X-César Luis Merlo

Aunque no se menciona que tiene vínculo alguno con algún club de la Liga 1, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los hinchas peruanos, quienes lo recuerdan por su paso en Alianza Lima el 2023 donde no le salieron las cosas. No obstante, muchos esperan que le vaya bien en sus nuevos proyectos.