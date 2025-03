Martín Liberman no se guardó nada y apunta contra Arturo Vidal: "Otro Mundial por la tele"

Chile no pudo ante Ecuador y empató sin goles (0-0) en la reciente jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, ubicándose último en la tabla de posiciones y agotando sus opciones para clasificar al próximo Mundial 2026, por lo que no tardaron diversas críticas contra la 'Roja', Ricardo Gareca y el polémico Arturo Vidal .

"Muy bien Vidal que dijo que le iban a ganar fácil a Ecuador y Argentina. No la veo, 'Arturito'. No la veo, eh. Otro Mundial por la tele, qué pasó maestro. Cuando estás mal lo mejor es hacer silencio, decir que vamos a trabajar, que lo intentaremos todo", inició el periodista argentino.

"No puedes decir estoy tranquilo viene Ecuador o Argentina que son más fáciles. ¿Estás en tu sano juicio? ¿Te sientes bien? No puedes decir tantas boludeces", enfatizó y finalizó asegurando que el 'bajón' de la 'Roja' no solo es responsabilidad del jugador de Colo Colo.

"Y Vidal no es culpable de nada, lo llamaron al final, Gareca no lo llamó, no estuvo en la gran parte de la eliminatoria. No soy su amigo, pero lo llamaron al final, lo llamaron cuando ya estaba todo el pescado vendido", sentenció.