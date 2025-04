Mauricio Larriera, exDT de Alianza Lima, se quiebra tras caer goleado 6-0: "Siento vergüenza"

Mauricio Larriera no la pasa bien en el fútbol chileno. El exDT de Alianza Lima decidió ponerse el buzo de Everton de Viña del Mar, pero los resultados no lo acompañan y en la última fecha del Campeonato Nacional sufrió una dura derrota: cayó 6-0 contra la Universidad Católica de Tiago Nunes.

En conferencia de prensa, Mauricio Larriera mostró su tristeza por el resultado. Pidió disculpas a los hinchas de Everton y señaló que es la primera vez que sufrió una derrota con un resultado tan abultado.

Everton de Mauricio Larriera cayó 6-0 contra la U Católica

"Creo que fue una derrota bochornosa, dolorosa, no recuerdo haber tenido una derrota de este tipo en todo mi camino como DT. Es bravo hablarle a la gente; sí, pedirle disculpa, yo como entrenador responsable, siento muchísima vergüenza (…). La superioridad del rival fue muy notoria, estuvimos en ciertos momentos bien, no arrancamos mal, pero después hubo una superioridad en todo sentido, pedir disculpas al hincha, a toda la ciudad, a todo Viña, porque como conductor me da vergüenza", señaló Larriera.

Luego, el entrenador uruguayo reconoció que la derrota es un golpe fuerte para el trabajo que vienen realizando y no dudó en asumir la responsabilidad por el nivel que mostró su equipo ante la U Católica.

"Esta derrota es demasiado dura, es un mazazo para todo lo que venimos trabajando y haciendo, simplemente pedirles perdón a la gente, me responsabilizo por lo que pasó y no tengo mucho más que decir, al hincha ni siquiera que le pida perdón le va a alcanzar", finalizó.

¿Qué clubes dirigió Mauricio Larriera?

Sol de América

Racing

Defensor Sporting

Al-Wakrah

Godoy Cruz

O'Higgins

Danubio

Montevideo Wanderers

Peñarol

Alianza Lima

Newell's Old Boys

Everton de Chile

¿Qué pasó con Mauricio Larriera?

Según medios chilenos, por ahora la continuidad de Mauricio Larriera en Everton de Viña del Mar está asegurada. El DT tiene que ganar a Palestino (este sábado) para dejar los últimos lugares del Campeonato Nacional.