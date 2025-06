Gareca paralizó conferencia y anunció su salida de Chile tras eliminación: "Es un golpe duro"

No va más. Ricardo Gareca dio la cara en conferencia de prensa y anunció su salida al mando de la selección chilena. Dado la eliminación hacia el Mundial 2026, el 'Tigre' puso fin a su vínculo con 'La Roja' y con un semblante nunca antes visto agradeció a todos los integrantes de la escuadra sureña.

Ricardo Gareca renunció a Chile

"Tuve una reunión en el vestuario con los dirigentes, vicepresidente, el presidente y toda la delegación para comunicarles que queremos descomprimir la situación, intentamos pelear hasta el final. Les manifestamos nuestro agradecimiento y que nos sentimos muy contenidos en toda nuestra estadía en Chile", inició en la conferencia de prensa.

Fiel a su estilo, el 'Tigre' agradeció a todas las personas que conforman la ANFP y que lo recibieron de la mejor manera cuando fue anunciado como nuevo DT de la selección chilena. El estratega argentino se va cabizbajo y con una amarga sensación de no lograr el objetivo.

"Quiero agradecer públicamente a los jugadores, dirigentes por el respaldo que nos dieron hasta la última consecuencia y quiero dejar en claro que nunca hubo un tema económico. Jamás le hice un juicio a nadie, solo era ponernos de acuerdo. Más allá de la reincidencia que pudo hacer, sentí el respaldo y apoyo de todos", agregó.

(VIDEO: TNT Sports)

Ricardo Gareca confirmó que es "un golpe" para su carrera

En medio de su exposición ante los medios de prensa de diversos países del mundo, Ricardo Gareca expresó su sentir al ver que Chile quedó fuera de la lucha por clasificar a la Copa del Mundo 2026. Posterior a ello, decidió no responder preguntas y retirarse de la sala de prensa.

"Lamentablemente Chile está en una situación que no hubiese deseado y es un golpe duro para mí y mi carrera deportiva. Esas son algunas de las palabras que le quería decir y no voy a responder preguntas porque no tiene sentido. Es todo lo que tengo que decir. Buenas noches", concluyó el 'Tigre'.