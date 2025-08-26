Bolívar vs. The Strongest por Copa Paceña: a qué hora juegan y dónde ver

Bolívar vs. The Strongest se enfrentan este miércoles 27 de agosto, desde el Estadio Hernando Siles de La Paz, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la fase de grupos de la Copa Paceña 2025. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de esta nueva edición del superclásico boliviano.

Bolívar vs. The Strongest: hora del partido

Si te gusta ver los partidos del fútbol boliviano y deseas sintonizar el clásico entre Bolívar vs. The Strongest, por la séptima fecha de la Copa Paceña 2025, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 6:00 p. m.

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7:00 p. m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

Brasil: 9:00 p. m.

Paraguay: 9:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Bolívar vs. The Strongest?

Pese a los problemas judiciales que los 16 clubes profesionales de la Primera División de Bolivia afrontan contra la empresa televisiva TELECEL S. A. - TIGO, se confirmó que la página Fútbol Canal (asociado a la Federación Boliviana de Fútbol) transmitirá EN VIVO los partidos de esta nueva jornada de la Copa Paceña, incluido el clásico Bolívar vs. The Strongest.

Cabe precisar que los jugadores del 'Aurinegro' viven una realidad distinta, ya que los dirigentes del club mantienen una deuda con ellos de tres a cuatro meses. Sin embargo, los futbolistas se reunieron para confirmar en un video que se presentarán a jugar este miércoles.

Antesala del clásico Bolívar vs. The Strongest por la Copa Paceña

Será la primera vez en la historia en la que los clubes Bolívar y The Strongest se vean las caras en una Copa Paceña o Copa Bolivia. De acuerdo a la tabla de posiciones de sus respectivos grupos, ambos necesitan una victoria para tratar de clasificar a los cuartos de final de forma directa.

La 'Academia', con 7 puntos, necesita conseguir un triunfo para salir de la última posición del grupo A y, al menos, aspirar a la segunda casilla. Por su parte, el 'Tigre' está tercero en la zona B y de ganar se pondría en el primer lugar.