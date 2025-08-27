Bolívar vs The Strongest EN VIVO GRATIS: fecha, hora y dónde ver Copa Paceña

El estadio Hernando Siles de La Paz será el escenario de uno de los duelos más esperados del fútbol boliviano: Bolívar y The Strongest se enfrentan en el superclásico paceño, válido por la fecha 7 de la Copa Paceña 2025. El partido está programado para las 19:00 horas de Perú / 20:00 hora local.

Más allá de los puntos, este clásico representa el orgullo de La Paz. Una victoria puede marcar el rumbo emocional, tanto de jugadores como los los miles de aficionados. ¿Quién se quedará con la gloria esta vez? Recordemos que el último partidos disputado esta temporada lo ganó The Strongest por 2-1.

En Bolívar, Martín Cauteruccio disputará su primer clásico boliviano. El exjugador de Sporting Cristal está siendo clave en Bolívar, tras anotar en todas las rondas que disputó en la Copa Sudamericana. Como se sabe, recientemente eliminó a Cienciano y clasificó para cuartos de final.

Por The Strongest, el equipo llega con una baja de peso. Según se conoció, Jeyson Chura no continuará en el equipo y así lo hizo saber el club mediante un corto mensaje: "Gracias Jeyson, esta siempre será tu casa ¡Éxitos en tus próximos pasos!"

Bolívar contra The Strongest: precio entradas

Estos son los precios de las entradas del clásico boliviano:

Entradas para el clásico boliviano

¿Cuándo y qué hora juega Bolívar contra The Strongerst?

El miércoles 27 de agosto se juega el clásico de Bolivia entre The Strongest y Bolívar. Este duelo corresponde a la Copa Paceña y se disputará en el mítico Hernando Siles, La Paz:

México: 6:00 p. m.

Perú: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 7:00 p. m.

Bolivia: 8:00 p. m.

Venezuela: 8:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

Brasil: 9:00 p. m.

Paraguay: 9:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

¿Dónde ver partido Bolívar vs The Strongest?

Los partidos de la Copa Paceña se transmiten en vivo a través de Fútbol Canal, el canal oficial asociado a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Esta plataforma se ha convertido en el principal medio para seguir los encuentros del torneo, especialmente ahora que hay conflictos judiciales entre los clubes y la empresa TELECEL S.A. - TIGO2.

¿Qué ofrece Fútbol Canal?

Transmisión en vivo de todos los partidos de la Copa Paceña

Cobertura de clásicos regionales como Bolívar vs. The Strongest

Acceso desde la web oficial de la FBF y redes sociales vinculadas

Bolívar - The Strongest: historial y últimos resultados