¡Espectacular! Leao Butrón se lució con doble atajada para salvar a Alianza de Colo Colo - VIDEO
El exfutbolista de Alianza Lima, Leao Butrón sorprendió a todo Chile con espectacular doble atajada que evitó el gol de Colo Colo en amistoso.
Alianza Lima y Colo Colo se enfrentaron en Chile por el ‘Clásico de la Hermandad’, un partido amistoso que contó la presencia de exfutbolistas que brillaron en sus respectivos equipos. Leao Butrón, quien inició de titular en el cuadro blanquiazul, se llevó la palmas por su gran actuación.
