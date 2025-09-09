América de Cali sorprende a Luis Ramos con gran incorporación tras Eliminatorias

En medio de la fecha FIFA, el delantero Luis Ramos conoció una importante noticia que tiene que ver con América de Cali. Y es que el elenco colombiano oficializó a su nueva incorporación que llegó con el objetivo de lograr los objetivos, generando diversas reacciones en los hinchas.

¿Quién es la nueva incorporación de América de Cali?

Se trata de David González, quien fue presentado como el nuevo entrenador del equipo principal en reemplazo del argentino Gabriel Raimondi, que no continuó más por malos resultados. De esta manera, una nueva etapa inicia en los ‘Diablos Rojos’ luego de finalizar las Clasificatorias Sudamericanas.

“Una nueva historia se empieza a escribir. El estratega David González es el nuevo director técnico de América de Cali. Nuestro nuevo cuerpo técnico está listo para asumir este reto”, indicó el club en sus redes sociales recientemente.

Oficializada su llegada al conjunto colombiano, el estratega dio sus primeras palabras como flamante técnico, dejando un contundente mensaje a toda la hinchada.

América de Cali oficializó a David González en redes sociales como su entrenador

“Poder llevar este escudo en el pecho es un orgullo, (buscaremos) devolver a este equipo al lugar donde siempre tiene que estar y donde los hinchas lo tienen que ver siempre. Yo había tenido la oportunidad de estar aquí hace 15 o 20 años en algún momento con una selección juvenil”, dijo David González.

Próximo partido de América de Cali

Luego de empatar sin goles con Deportivo Cali la jornada anterior, América de Cali enfrentará a Fortaleza por la fecha 11 del torneo nacional colombiano, el próximo sábado 13 de septiembre.